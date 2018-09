CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAROMA A sera, a palazzo Chigi, Luigi Di Maio e Matteo Salvini festeggiano. Sorrisi e pacche sulle spalle. I due leader, che mercoledì hanno stretto un patto d'acciaio per stritolare Giovanni Tria strappando ben 15 miliardi in più (tutti in deficit) rispetto a quanto messo in conto dal ministro dell'Economia, hanno incassato esattamente ciò che chiedevano. Anzi, pretendevano. Ma l'hanno ottenuto a costo di lanciare a Tria un violento aut aut: la nota di aggiornamento del Def la puoi scrivere tu e devi scrivere alla voce rapporto...