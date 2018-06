CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAPer le «situazioni esplosive», a partire dall'affaire stadio, ci sono loro: Luca Lanzalone, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro. Il primo, ex superconsulente del M5S in Campidoglio approdato alla presidenza di Acea fino alle dimissioni dell'altro ieri, è finito ai domiciliari per corruzione, gli altri due, ex tutor di Raggi dopo l'arresto di Marra, oggi sono uno ministro della Giustizia, l'altro ministro dei Rapporto col Parlamento. È a questo terzetto che la sindaca si rivolge quando la navigazione al timone di Roma si fa...