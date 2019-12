IL RETROSCENA

MESTRE Uno dei tanti problemi del Mose che, a detta di chi boccia senza possibilità di appello l'ipotesi di attivare le paratoie, anche solo parzialmente, per dare una mano a Venezia spossata da tante acque alte eccezionali sempre più frequenti e intense, è costituito dai sensori. In effetti, ascoltando i tecnici che lavorano ogni giorno col sistema, sono danneggiati ed è facile che non funzionino. Nel sistema delle barriere mobili ce ne sono di tre tipi: clinometrici (per misurare l'inclinazione di un corpo), meccanici ed elettromagnetici. E i sensori di tutte e tre le categorie sono danneggiati, perché hanno preso delle botte o per altri motivi. Quindi, per davvero, bisogna intervenire anche su questo versante e decidere un investimento di fondi per sostituirli in modo da fare trovare il Mose pronto per l'operatività normale e regolare, una volta che sarà stato completato e inaugurato si spera per la fine del 2021 come promesso. Da qui al 2021, però, di acque alte eccezionali rischia che ce ne saranno ancora molte, altre due stagioni di sofferenze e danni. Per questo chi sostiene che, intanto, le paratoie si possono attivare parzialmente, sostiene che le operazioni si possono fare manualmente anche senza quei sensori, e che le maestranze hanno imparato a farlo già dal 2014. (e.t.)

