IL RETROSCENALONGARONE C'è stato un momento, durante il giro istituzionale in Arredamont, in cui si sono trovati a camminare l'uno accanto all'altro. Lontani da orecchie indiscrete, hanno rilassato i muscoli del viso, lasciando trasparire un velo di preoccupazione: «Abbiamo ancora qualche chance?». A parlare, quasi sottovoce, è il presidente della Provincia Roberto Padrin. Il riferimento, come intuibile, è allo stabilimento di Trichiana...