BELLUNO Una questione di stima (rating) e di bassa rimuneratività. Sono queste le due ragioni per cui nessun istituto di credito ha ancora fatto il primo passo per concedere il prestito ponte che permetterebbe di salvare (ancora una volta) Acc e i suoi 305 dipendenti. Lo scenario attuale è molto diverso rispetto alla prima amministrazione straordinaria. All'epoca l'esposizione era di 450 milioni di euro e il piano del commissario straordinario Maurizio Castro era riuscito ad incassare poco meno di 13 milioni di euro. Oggi i cinesi di Wanbao hanno lasciato un buco di 30 milioni ma nessun istituto di credito ha ancora offerto la propria disponibilità per della liquidità che permetterebbe di rimettere in moto la produzione e guardare con fiducia al futuro. Intanto il calendario scorre. Il commissario Maurizio Castro (che nel frattempo è tornato nello scranno più alto di Acc) ha spiegato che in cassa ci sono soldi che permetteranno di arrivare soltanto a fine mese. Poi, nonostante le buone prospettive di crescita, senza investimenti, non si potrà proseguire.

«Davvero non si capisce perché nessuno voglia concedere questi soldi, nel precedente fallimento, erano stati restituiti in soli quattro giorni. Si tratta, del resto di fondi garantiti» si interroga una storica dipendente di Acc, anche lei alla manifestazione di ieri mattina davanti alla prefettura. Gli addetti ai lavori, lontano dai microfoni, spiegano che le banche in questo momento sono terrorizzate dalla salute dei loro bilanci e dalle valutazioni (rating). Per questo motivo esporsi con 12 milioni e mezzo di euro, con prestiti tecnicamente non esigibili (Acc è in amministrazione straordinaria), rischia di far precipitare le valutazioni. E a fronte di questo rischio, quanto ci guadagna una banca? «Il tasso di interesse - spiega Michele Ferraro della Uilm - viaggia attorno all'uno per cento in un'operazione di questo tipo». Insomma, paradossalmente, alla banca potrebbe convenire non fare la banca.

L'unica via d'uscita a questo punto potrebbe essere quella di uno spezzatino cioè la compartecipazione al prestito ponte da parte di più istituti di credito. In questo modo le banche avrebbero la possibilità di dimostrarsi attente alle esigenze del territorio e rendere rimunerativo il prestito. Calcolando anche la leva del marketing e del ritorno d'immagine, senza rischiare troppo sotto il profilo delle penalizzazioni del rating. Una soluzione che potrebbe piacere a tutti, in primis al Governo che con il ministro bellunese Federico D'Incà ha già dimostrato in più occasioni di essere pronto a spendersi per salvare Acc e i suoi 305 posti di lavoro. Davanti alle insistenze dell'Esecutivo difficilmente una banca potrebbe opporre resistenza alla concessione di un prestito di questo tipo. Anche qualora si trattasse di dover acquisire un nuovo cliente: diversi istituti di credito hanno infatti spiegato di non essere disposti ad aprire i cordoni della borsa proprio perché non hanno mai avuto rapporti con Acc prima d'ora.

