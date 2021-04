Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RETROSCENABELLUNO «Io francamente credo sia più che legittimo manifestare il proprio pensiero. L'importante è che i manifestanti rispettino la normativa. Ieri (lunedì per chi legge ndr) da parte dei manifestanti questa attenzione, verso le norme anti contagio, non c'è stata». A parlare è il prefetto di Belluno, Sergio Bracco, all'indomani della manifestazione in piazza dei Martiri per protestare contro le chiusure degli esercizi...