IL RETROSCENA

BELLUNO È nei momenti di crisi che gli esperti di marketing devono intensificare il loro lavoro. Studiare a fondo il potenziale cliente, capire di cosa potrebbe avere bisogno e trovare il modo per fargli desiderare il prodotto. Se quel prodotto sono le Dolomiti il compito è sicuramente più facile ma niente, dopo il coronavirus, è rimasto davvero semplice. «La montagna ha svoltato - spiega Giuliano Vantaggi, il responsabile della Destination Management Organization D.m.o. - stiamo assistendo ad un progressivo ringiovanimento delle prenotazioni e questo apre delle prospettive interessanti anche per il futuro. Il secondo aspetto è che la montagna è diventata più ambita dalle donna. E siccome le vacanze sono un acquisto d'impulso, a farlo sono soprattutto le donne».

IL RUOLO DEI SOCIAL

Basta cercare #Dolomiti sul social network Instagram per rendersi conto di quanto le montagne bellunesi vengano fotografate e rilanciate in rete. Di quante ragazze e ragazzi, giovanissimi, si mettano in posa davanti ai monumenti della natura, a quei panorami invidiati in tutto il mondo. Un volano che ha reso popolari e di moda le Dolomiti. E, anche se a causa delle quarantene e delle limitazioni agli spostamenti, il settore alberghiero in questa stagione non ha potuto godere a pieno di questa spinta, gli ulteriori margini di crescita per il futuro ci sono e sono molto ampi. «Sembra che stia riprendendo qualcosa sul fronte della ricettività - prosegue Vantaggi - il traffico in questi giorni è una costante e ci fa capire quanto sia desiderata la montagna».

LE OPPORTUNITÀ

Conoscendo come vanno le cose per gli operatori turistici diventa più semplice intervenire tarando le offerte. «Rispetto agli anni passati stiamo vedendo che ci sono più giovani che si avvicinano. E questi potranno essere i turisti di domani. L'altro aspetto che ci fa ben sperare è che la montagna è diventata di moda e femminile, e in questo genere di acquisti sono soprattutto le donne che trascinano. Qualche anno fa la montagna sembrava essere limitata solo agli uomini adesso invece le cose sono cambiate».

METODO E MERITO

Affidare ai social network tutto il merito di questo boom (che in questa stagione è stato alimentato molto dal turismo mordi e fuggi) sarebbe però sbagliato e inopportuno. Per convincere i turisti non basta affidarsi alla rete e lasciare che il dibattito proceda incontrollato. Le redini è meglio averle ben salde in mano: «C'è stato un mix mediatico notevole - riprende Vantaggi - tv, giornali, social ci hanno portato ad un sensibile aumento della fascia di turisti 25 -45». Se basterà a fare la fortuna degli albergatori è presto per dirlo ma di sicuro è un segnale importante su cui concentrare gli sforzi nei prossimi anni se il turismo è uno dei settori su cui la provincia di Belluno ha intenzione di scommettere.

