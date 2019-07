CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il restyling degli alberghi può partire. Grazie ai contributi dei bandi lanciati dalla Regione che portano in dote qualcosa come 22 milioni di euro. Obiettivo: avvicinare la montagna bellunese agli standard del turismo presente e futuro. Per le Olimpiadi 2026, ma non solo. Perché il Bellunese vuole puntare in alto; magari facendo diventare il turismo il nuovo core business, assieme a occhiali e polo del freddo. «Non sono mai arrivati così tanti milioni di euro in provincia di Belluno per il settore turistico» ha detto ieri l'assessore...