IL RESTAUROVENEZIA Non solo il rivestimento in legno era da buttare, ma anche l'anima in metallo era ormai compromessa. Così i lavori di recupero del ponte dell'Accademia, che dovevano concludersi lo scorso 30 aprile, proseguiranno fino a fine agosto. Si allungano i tempi di questo restauro, che da ottobre interessa uno dei quattro ponti sul Canal Grande, snodo fondamentale per la viabilità veneziana. Non a caso, la scelta dell'amministrazione era stata quella di non chiudere mai il passaggio, durante il cantiere, che ha inscatolato l'intero...