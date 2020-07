IL RESTAURO

BELLUNO Fra il progetto di utilizzo del chiostro 700esco interno all'Istituto Catullo e la sua realizzazione, di mezzo ci sono i soldi necessari e il parere della Sovrintendenza. Ne è consapevole il dirigente scolastico dell'Istituto, Mauro De Lazzer, che tuttavia in vista dell'avvio del prossimo anno scolastico ha bisogno di nuovi spazi. In un modo o in un altro. Il progetto presentato in Provincia nasce dopo che nei mesi scorsi da Palazzo Piloni la consigliere Serenella Bogana (Istruzione e Edilizia Scolastica) aveva chiesto ai diversi Istituti di cosa avessero bisogno.

IL DIRIGENTE

«Federica Chiesura è una nostra insegnante che è anche architetto riferisce il preside De Lazzer e ha ideato un progetto per utilizzare lo spazio del chiostro. Ne uscirebbero due aule da 130 metri quadrati». Il rettangolo disegnato dagli archi del chiostro e libero per essere utilizzato misura 19 per 17,6 metri. Intanto una precisazione: l'ipotesi è di un intervento temporaneo, perché per una soluzione definitiva i passaggi e i tempi sarebbero molto più lunghi. E di altro tenore anche l'occhio della Sovrintendenza. Per ora l'idea è di sfruttare la versatilità degli spazi con vetrate apribili che consentirebbero l'utilizzo per esigenze diverse.

LE ESIGENZE

Il primo scopo è appunto di ricavarne due aule per gli studenti del liceo artistico che hanno bisogno di disegnare, in particolare per i laboratori di pittura e copia dal vero: «Era questa un'esigenza forte anche prima dell'emergenza Covid spiega il preside ora, con la necessità del distanziamento, essa è ancora più stringente». Ma la versatilità consentirebbe di utilizzare la struttura anche per mostre, congressi o proiezioni, aprendo e scomponendo lo spazio verso l'esterno o per ottenere un unico ambiente. Il contenitore trasparente renderebbe la struttura più leggera e di minor impatto visivo. La copertura termica e ombreggiante sarebbe affidata a vetri automatici e a sistemi di schermatura. Un progetto che non trascura né dettagli né la cura dei materiali: sono previsti pavimento sopraelevato per consentire il passaggio degli impianti e isolarlo dal fondo in ghiaino con la struttura che ripercorre il perimetro del chiostro, ma comunque un po' distanziata dalle colonne, né sarebbe ancorata alla struttura muraria dell'edificio per permettere l'areazione delle aule cui si ha accesso dall'interno del chiostro e garantire un'agevole pulizia.

I COSTI

La prossima settimana sarà precisato il costo degli interventi. E a quel punto si potranno fare dei ragionamenti: «Se la Provincia che ha messo sul piatto 500mila euro riesce a coprire parte delle spese dice De Lazzer all'altra parte possiamo pensarci noi. Certo è che di quello spazio abbiamo bisogno, magari con un'altra struttura, ma ne abbiamo bisogno». Ed alla ricerca di spazi, il Catullo ha chiesto aule alla adiacente parrocchia di Loreto che ne dovrebbe concedere otto: «Le potremmo usare per le lezioni degli insegnanti di sostegno o per videoconferenze per le classi quarte e quinte». Questo è il progetto più ambizioso e articolato fra quelli pervenuti in Provincia. Ma ve ne sono anche altri. A Feltre all'Agrario mirano a ricavare spazi didattici o un'aula magna dalla chiesetta; al Dal Piaz dalla casetta dei custodi nascerebbero due aule. (G.S.)

