BELLUNO Lascia il Friuli Venezia Giulia in piena emergenza, dove ha maturato una solida esperienza in ambito di soccorso e di elisoccorso, per andare in Veneto Giulio Trillò, dal 2018 responsabile della struttura semplice dipartimentale di Eliambulanza Regionale, struttura che ha contribuito a far crescere negli ultimi vent'anni. Assumerà l'incarico di direttore del Suem 118 dell'Ulss Dolomiti, dopo aver vinto il concorso, conclusosi in tempi rapidissimi, indetto a Belluno per la nomina del nuovo direttore dopo il pensionamento dell'ultimo titolare, Giovanni Cipolotti.

Classe 1962, nato a Trieste e residente a Udine, Giulio Trillò ha conseguito prima la laurea in medicina e chirurgia nel 1991, poi la specializzazione in anestesia e rianimazione nel 1995 all'università di Trieste, con un'esperienza di un anno all'università di Basel in Svizzera. Dopo una prima esperienza all'Istituto Tumori di Aviano come medico anestesista e rianimatore e all'Azienda ospedaliera universitaria di Udine, dal 1997 al 2001 ha prestato servizio all'Azienda Ospedaliera Universitaria di Trieste. Dal 2001 a oggi è stato in servizio all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale di Udine, dove dal 2015 al 2018 è stato responsabile facente funzioni della Centrale Operativa 118 elisoccorso, coordinatore scientifico e istruttore dei corsi di formazione propedeutici all'attività sanitaria all'elisoccorso friulgiuliano e membro del Comitato regionale Emergenza urgenza e del gruppo ristretto di lavoro deputato alla predisposizione delle pianificazioni di emergenza esterna su nomina della Prefettura di Udine. Trillò, che ha collaborato anche alla sicurezza sanitaria in molti grandi eventi regionali, ha conseguito il master di primo livello in management della sanità. Un curriculum di tutto rispetto che registra anche numerose pubblicazioni e partecipazioni come relatore a convegni.

«I tempi difficili in cui tutta la sanità si sta muovendo impongono valutazioni attente e mirate al meglio, appena possibile il nuovo responsabile prenderà servizio» fanno sapere dall'Ulss Dolomiti. La Centrale operativa Suem 118, che ha sede a Pieve di Cadore dove ha iniziato l'attività nel 1988, è la struttura che gestisce la rete dei soccorsi nella provincia di Belluno, responsabile funzionalmente dell'invio dei soccorsi e dell'indicazione dell'ospedale più indicato al ricovero del paziente sulla base della patologia riscontrata. Il Suem dell'Ulss Dolomiti gestisce circa 55.000 chiamate all'anno, con 18.500 interventi di soccorso su base provinciale e 650 missioni di elisoccorso.

