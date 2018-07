Il responsabile del club: «Probabile l'errore umano, troppi giri al motore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CAUSEUn errore umano. Tra le varie ipotesi, potrebbe essere questa quella più probabile a proposito delle cause del tragico incidente in cui è rimasto vittima Eros Antoniazzi, 41enne di Motta di Livenza. L'uomo era molto conosciuto anche nel veneziano e molto amico del club di volo Papere Vagabonde di Caposile, dov'era socio da un anno e dove aveva preso il brevetto di volo. IL RACCONTOEd è proprio il responsabile del noto club, Erich Kustatscher, a raccontare quello che è accaduto in quei momenti concitati. «Eros era un nostro socio,...