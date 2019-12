CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGEVENEZIA «Glielo dico io, una cosa sola non abbiamo perso con l'acqua alta: le mogli. Sono ancora qua». «Sì, ma vale anche per i mariti, eh. Lo scriva». E si scherza. Pellestrina un mese dopo il suo personalissimo Armageddon è di nuovo in piedi. Il 16 novembre Alberto Scalabrin distribuiva quello che poteva dall'interno del suo negozio di alimentari. Ieri mattina quel negozio era tornato a essere il crocevia della vita di un'isola ferita, ma che in convalescenza prolungata non ci vuole stare. Il via-vai era continuo: chi...