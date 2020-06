IL REPORTAGE

TREVISO Riapertura non fa rima con ripresa. Bata, Brums, il Caffè Vesuvio di via Sant'Agostino, bar Nazionale, Est 1982, J. C Vogue, Caveu, la piadineria di Via Manin: il centro storico si riempie di buchi, attività chiuse che non verranno almeno a breve termine sostitute. Secondo una stima di Confcommercio 1 su 4 tra pubblici esercizi, ristoranti e negozi cesserà l'attività entro la fine dell'anno. Una strage silenziosa che di fatto impoverisce il centro storico del capoluogo ma non va meglio in provincia, dove in alcune zone si stima che uno su tre non ce la farà. Colpa del Covid 19, del lockdown che ha messo in pausa tutta la vita economica. Il virus però ha agito solo come acceleratore di uno spartito già scritto.

«Noi - spiega Federico Capraro il presidente della Confcommercio di Treviso - restiamo in attesa del prossimo autunno. Quello è infatti il periodo della verità, tra tasse posticipate da pagare tutte in blocco e trend di mercato che si saranno consolidati. Dal nostro osservatorio è chiaro che chi non ha ancora riaperto non lo farà più, la pandemia è stata una mazzata tremenda e quelli che galleggiavano sono rimasti travolti. Soffrono in particolari i pubblici esercizi e il commercio non alimentare, come il settore della moda. C'è nel trevigiano un sensazione di insicurezza che porta ad una contrazione dei consumi, soprattutto quelli voluttuari. Si rimanda e si attende di vedere cosa succederà, nel frattempo il nuove mercato fa selezione e a pagare sono soprattutto i piccoli». Piccoli commercianti piegati da fatturati a zero e solo in lentissima ripresa ma soprattutto dalle spese: bollette, costi di magazzino e un affitto che se già prima del Coronavirus era difficilmente sostenibile adesso è diventato la spinta sul ciglio del baratro.

«Se in città chiude Ovs - osserva il ristoratore Denis Mistro - i piccoli commercianti come fanno? Il peso delle locazioni è diventato un fardello che nessuno più può permettersi di sobbarcarsi. Prima si lottava, si lavorava sperando in una ripresa dell'economia, si pagavano gli stipendi e si portava a casa qualche cosa, adesso è diventato impossibile». Come dire: i 15 mila euro di affitto per i locali dell'ex Mc Donald's e i 13 mila che pagava Bata, in Corso del Popolo, non se li può permettere più nessuno. «La soluzione - torna a dire Federico Capraro - sta nelle amministrazioni locali. Perchè l'Imu di un locale affittato non può essere uguale alla tassa pagata da chi non ha bisogno di denaro e quindi si permette di fare il latifondista dell'affitto e tiene chiuso. Vuoi un sacco di soldi per i tuo quattro muri? Bene, se non li affitti io ti debbo comunque obbligare a un minimo di decoro per quegli ambienti: luci accese, vetrina ordinata anche se vuota. Il problema è che una città con intere vie desolate diventa preda della criminalità. Si dibatte tanto di sicurezza a Treviso ma la città sicura si crea guadagnando gli spazi, non cedendoli alla fatiscenza che rischiano tante vie di Treviso. Il problema degli affitti è comunque di sistema e cioè posso continuare a calcolarlo a metro quadrato o riparametrarlo sulla base di quello che effettivamente rende l'attività che gli occupa».

Con il naso alla finestra dei mesi che passano il problema per tanti è comunque tentare di farcela e per raggiungere questo traguardo ci sarebbe bisogno di aiuti. «Ma non quello che ha promesso lo Stato - interviene Enrico De Wrachien, presidente di Rivivere Treviso - quella roba là l'abbiamo già vista ed è né più ne meno come chiedere soldi prima dell'epidemia, come se il Covid non fosse mai stato tra noi. I soldi delle banche? Bugie, dovevano essere denari dati senza istruttoria e con la garanzia pubblica e invece si sono trasformati in un comune prestito, con pagine e pagine da compilare. Io mi sono vergognato quando ho visto i miei dipendenti ricevere qualche giorno fa i soldi della cassa integrazione chiesti a marzo, gente che non aveva un euro per mangiare e a cui abbiamo dovuto fare fronte noi, anticipando qualche cosa». «Ma il vero tema - dice - è fare in modo che al centro storico venga restituita la sua funzione sociale, non solo economica. Ma per farlo le attività commerciali hanno bisogno di veri sostegni dallo Stato, che sarebbero un vero investimento che a caduta porterà effetti positivi su tutti. Al contrario quello a cui siamo destinati ad assistere è un inesorabile declino».

