IL REPORTAGE

TREVISO Quarantena obbligatoria, mail da inviare all'Usl, una decina di giorni d'attesa per avere l'esito del tampone. E poi la speranza di essere negativi. Sono complicate le procedure per chi rientra dall'estero. E basta fare una prova telefonica per capirlo. Il rientro dalle vacanze da sempre coincide con il ritorno alla vita quotidiana: il lavoro, le incombenze familiari, le frequentazioni di amici, parenti e luoghi pubblici. Ma i vacanzieri che hanno optato per mete internazionali dovranno prolungare il tempo tra la fine delle ferie e la ripresa delle attività quotidiane rispettando la quarantena legata alla minaccia del Coronavirus. Che nella Marca potrebbe corrispondere anche a dieci giorni di isolamento forzato a causa delle lunghe tempistiche che servono per potersi sottoporre al tampone. È entrato in vigore alla mezzanotte di giovedì il nuovo decreto legge firmato dal ministro della salute, Roberto Speranza, per regolamentare il rientro in Italia di coloro che hanno trascorso un periodo in Spagna, in Croazia, in Grecia o a Malta, tutti Paesi considerati a rischio. Nelle ultime settimane nel Trevigiano e in tutto il Veneto diversi sono infatti stati i vacanzieri rientrati da tali mete e risultati positivi al Covid, tanto da spingere il Governo a adottare nuove misure che resteranno in vigore fino a nuovo ordine o comunque non oltre il 7 settembre.

L'ITER

Come deve dunque comportarsi chi prevede di rientrare nei prossimi giorni? La procedura non è troppo complessa, ma a rappresentare un notevole scoglio sono le tempistiche. L'opzione più rapida, ma anche meno semplice, è arrivare in Italia potendo esibire già un tampone negativo eseguito nelle 72 ore antecedenti il rimpatrio. In alternativa lo si potrebbe eseguire nel momento stesso dell'ingresso nella Penisola, «Al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine» specifica il Dpcm sottolineando, però, «Ove possibile». Sono in sperimentazione i tamponi rapidi e gratuiti in vari aeroporti, ma ad oggi la scelta più papabile diventa la terza: eseguire il tampone entro 48 ore dal rimpatrio attraverso la Usl. Ecco però insorgere le complicanze: il test, per essere eseguito, va necessariamente prenotato. È a questo punto che le tempistiche si dilatano fortemente e i due giorni rischiano di quintuplicarsi.

L'ESAME

Chiamando il Centro unico prenotazioni e il Servizio di igiene pubblica della Ulss della Marca è possibile non soltanto prenotare il tampone, ma anche ricevere le relative informazioni e in questi giorni le richieste fioccano. Con l'applicazione del nuovo decreto gli operatori non nascondono che la confusione c'è e le attese sono lunghe. «Chi rientra deve prima di tutto comunicare il rimpatrio tramite e-mail al Sisp spiegano, poi contattare il medico di base e farsi prescrivere l'impegnativa. Solo una volta ottenuto il documento, sarà possibile prenotare telefonicamente il tampone». Un primo problema consiste nel fatto che la segnalazione all'Azienda sanitaria debba partire dalla singola persona: l'obbligo vale anche per gli asintomatici e restano in vigore le pesanti sanzioni per chi non rispetti le normative, ma un margine di rischio legato a chi rientrando non rendesse nota la propria posizione rimane. Ottenuta l'impegnativa poi bisogna attendere circa una settimana per potersi presentare (rigorosamente da soli) a effettuare il tampone. A ieri i primi appuntamenti disponibili erano fissati per lunedì, ma la situazione potrebbe ulteriormente congestionarsi. Non meglio va a chi si rivolga ai centri di medicina privati, dove si slitta addirittura al 24 agosto. Una volta eseguito il test, servono almeno altri due giorni per avere i risultati e, solo certificata la negatività, si può interrompere l'isolamento fiduciario. Tempistiche che incidono in particolare sui lavoratori, che in tal modo devono giustificare un'assenza per malattia di diversi giorni.

Serena De Salvador

