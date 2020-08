IL REPORTAGE

TREVISO Ordinanze a yo-yo: si ritorna allo spritz con mascherina. Anzi no, ovvero forse. L'ultima ordinanza del ministro Speranza, emessa domenica e valida da ieri sera, dispensa infatti più dubbi che certezze quanto all'uso delle mascherine. E le persone non sanno come regolarsi. «I cittadini ci chiamano per capire se e dove indossare la mascherina. Noi consigliamo di indossarla a prescindere, ma speriamo vivamente che il ministero emetta una circolare esplicati per fare chiarezza».

DUBBI E INTERPRETAZIONI

L'ultima ordinanza piomba lieve sull'ora più dolce per i trevigiani: quella dell'aperitivo. «Ci stiamo giusto chiudendo che cosa si intenda per luoghi di assembramento - confermano 8 vivaci ragazze veneziane giunte in città per l'addio al nubilato di Ludmilla -, nel dubbio indossiamo la mascherina mentre camminiamo e la togliamo solo una volta sedute al tavolo. È una norma di civiltà e buonsenso, e non toglie nulla a ciò che facciamo a parte un piccolo disturbo -. Ma se siamo a meno di un metro, in teoria, dovremmo continuare ad indossarla anche da sedute». Già, dubbio amletico. Che i camerieri della Cantinetta Venegazzù, proprio di fronte alle Beccherie in cui si consuma la festa pre-nozze di Ludmilla. Se infatti la futura sposa ha già dichiarato che al suo matrimonio tutti gli ospiti porteranno la mascherina (sono certa che non rovinerà la festa), gli avventori della Cantinetta non hanno esattamente la stessa idea. «Signori, su quelle mascherine. Tutto vogliamo tranne che una multa da 400 euro» ribadiscono i camerieri. Ma mantenere l'ordine è dura. Abbracciati e coperti fino agli occhi, girano il centro abbracciati Rossana e Claudio. «Veniamo da Lucca, siamo in città per una vacanzina di 3 giorni. Stupiti dalla bellezza di questo luogo. La mascherina? Si indossa, senza se e senza ma. Ne va della salute di tutti». Intorno ad uno dei tavolini all'aperto fronte Teresona anche la famiglia Cardinale, proveniente dal Salento, attende i panini dei Naneti con le mascherine alzate. «L'ordinanza non si discute, dobbiamo abituarci se non vogliamo tornare indietro». Il lunedì è giorno di chiusura locali e non si registrano casi di classico assembramento negli indirizzi della movida.

I RISTORATORI

Tuttavia, i locali aperti sono pieni di avventori E senza dubbio, da Muscoli's come al Corder, da Trevisi come alla Pace, c'è grande attenzione. «Facciamo rispettare le regole perchè è l'unico modo giusto per andare avanti- ribadiscono i titolari dell'Osteria Alla Roggia - mascherina, igienizzazione e tutti seduti. Sennò chiediamo ai clienti di sceglier un altro locale. Non è scontato che indossino la mascherina comunque, in molti non sanno dell'ordinanza e comunque ci sono resistenze». Diego Severin, titolare del Nasty Boys è un negazionista. «Indosso la mascherina e la faccio indossare nel mio locale perchè sennò mi bastonano con le sanzioni. Ma io sono spesso a Berlino perchè la mia compagna abita là, hanno fatto manifestazioni oceaniche senza mascherine e il contagio non è salito. Per me sono imposizioni non suffragate dai fatti. Mi adeguo ma non sono d'accordo».

I CONTROLLI

Parere isolato, comunque. A prevalere è il buonsenso di attenersi alle prescrizioni. Con l'aiuto della polizia locale che ha scelto la strada della persuasione per questi primi giorni. «Il personale fa opera di sensibilizzazione invitando all'utilizzo della mascherina in tutte le aree private e pubbliche previste dall'ordinanza - conclude il comandante Andrea Gallo -. Spero che il Ministero emetta una circolare esplicativa che faccia chiarezza sulle caratteristiche fisiche dei luoghi ove sia più facile il formarsi di assembramenti. A chi ci ha chiamato consigliamo dalle 18 di indossare comunque la mascherina senza particolari distinzioni, in attesa appunto che si possano chiarire i luoghi in cui vige l'obbligo». La mascherina, insomma, ci accompagnerà ancora a lungo, sia nei luoghi all'aperto che al chiuso, nella speranza che a breve, possa essere brevettato un vaccino efficace. Oppure che il Covid, come alcuni esperti prevedono, abbia perso la sua violenta carica virale.

Elena Filini

