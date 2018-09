CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGETREVISO Le politiche culturali 4.0 della giunta Conte viaggiano spedite attraverso i social, le dirette web, la ricerca di storie, anzi micro-storie, da raccontare e far diventare attrazione. Il ragionamento fatto dall'assessore alla Cultura Lavinia Colonna Preti è semplice e già fatto più volte in passato: Treviso non ha nulla di grande, come l'Arena di Verona o la magia di Venezia, ma ha molto di piccolo e spesso pure originale. E il suo sforzo è quello di fare emergere le tante chicche nascoste in città, metterle in rete,...