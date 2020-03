IL REPORTAGE

TREVISO La fretta ha lasciato il posto alla rassegnazione. Si sta in coda, alla debita distanza l'uno dall'altro, in attesa del proprio turno. E la coda è lunga, spesso si aspettano le mezze ore prima di accedere al tempio dello svago l'unico rimasto in periodo di Coronavirus con i tanti prodotti esposti, le luci, e soprattutto un po' di varia umanità che, ormai, è cosa rara da vedere nelle strade deserte. Perchè i supermercati sono diventati il nuovo centro di aggregazione, la piazza cittadina spazzata via dalle restrizioni anti Covid 19. Non si scappa. La fila fuori dagli iper è garantita. Almeno per tutta la mattina. È stato così ieri al Panorama alle Stiore, al Pam di piazza Borsa, ma anche al Lando di Preganziol, all'Iper di Castelfranco e al Maxi di Codognè, solo per citarne alcuni.

CONSEGNE A DOMICILIO

Non va meglio per chi sceglie di stare a casa, affidandosi alla consegna a domicilio della spesa. L'attesa c'è ugualmente, in quanto questi servizi sono presi letteralmente d'assalto. Capita, così, di ordinare online frutta, verdura, pasta, olio e formaggi all'EasyCoop con la certezza che la scorta alimentare arriverà fuori dalla porta della propria abitazione entro la giornata. Errore: bisogna attendere fino a una settimana perchè l'ordine venga evaso. La richiesta di spesa a domicilio sta scoppiando in mano anche ai commercianti del centro storico che hanno dato la loro disponibilità al sindaco per venire incontro soprattutto ai bisogni e alle esigenze di anziani. Invece, il servizio si espande a macchia d'olio e i negozi di vicinato non ci stanno dietro. Se c'è un problema, però, c'è sempre una soluzione. Così Ascom Confcommercio ha stretto un accordo con Anteas. L'alleanza con il mondo del volontariato garantirà la consegna di beni essenziali in tempi certi ma, soprattutto, senza dire di no a nessuno.

PREOCCUPAZIONE

Tutto bene dunque? Non proprio. Nelle lunghe code all'esterno dei supermercati la gente ieri era arrabbiata. Ponendosi una serie di domande sulle distanze di sicurezza difficili da rispettare all'interno degli iper. «È stato deciso di vietare corsette e passeggiate, anche in solitaria, perfino in un raggio di un chilometro da casa. Ma gli assembramenti dei supermercati sono concessi. Tra scaffali e cassa siamo uno attaccato all'altro, le pare giusto? Ho due figli a casa, la mattina sono impegnati con le lezioni scolastiche via web ma al pomeriggio non possono più seguire gli allenamenti di calcio. Almeno fino a qualche giorno fa andavano a correre, uno alla volta, mai insieme. Ora nemmeno quello. Sarà duro tenerli dentro casa per settimane» dice una signora, pronta a fiondarsi in supermercato per la spesa settimanale. Intanto, a cercare di far quadrare il cerchio ci stanno provando i commercianti al dettaglio. «La spesa ai tempi del Coronavirus richiede attenzione, organizzazione, rispetto di norme ed orari, responsabilità, programmazione e soprattutto consapevolezza - dice Federico Capraro, presidente di Ascom - Confcommercio Treviso -. Molti negozianti hanno attivato la prenotazione telefonica, via mail o whatsapp per agevolare i consumatori e ridurre i tempi di permanenza in negozio, ma nelle consegne a domicilio, soprattutto se non nelle zone immediatamente limitrofe al negozio, ci sono difficoltà per mancanza di mezzi e personale».

L'ACCORDO

E se la ristorazione era già attrezzata con l'adesione a piattaforme online, per il piccolo commercio è una novità che verrà gestita insieme ad Anteas, per garantire il trasporto a domicilio dei generi alimentari e dei farmaci. Anteas è un'organizzazione presente in provincia con 70 associazioni che si dedicano ad attività sociali quali il trasporto, la gestione di centri sollievo per l'Alzheimer, le università della terza eta, la tutela dell'ambiente e i circoli ricreativi. Ed ora, visto che gran parte delle attività sono state cancellate dal Coronavirus, i volontari porteranno la spesa a casa dei trevigiani. «La consegna avviene secondo le norme igienico sanitarie di prevenzione e con le necessarie buone prassi: contenitori appositi per il cibo, nessun contatto fisico alla consegna, guanti e mascherina» sottolinea il presidente Alberto Franceschini.

Valeria Lipparini

