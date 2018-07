CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGEMESTRE «Lo senti questo silenzio? Non mi sembra vero». Nella trattoria La Tana di Oberix (dove, in piena zona rossa, durante il blitz il titolare offriva fiumi di caffè e acqua) ora ci si gode la quiete. Smaltita la sbornia di adrenalina, resta il senso di gratitudine verso i poliziotti che hanno liberato il quartiere. Tra le vie Monte San Michele, Piave, Trento e Col di Lana il clima era teso da tempo. I residenti e i lavoratori della zona hanno convissuto a lungo con decine di spacciatori. Non erano aggressivi ma, di fatto,...