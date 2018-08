CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGEGENOVA Sarà una operazione imponente che occuperà un pezzo già ferito di Genova: rimozione e smaltimento di migliaia di tonnellate di macerie; demolizione, forse con cariche esplosive, di ciò che resta del Ponte Morandi, con conseguente abbattimento e perdita di una decina di condomini sottostanti. In altri termini: i seicento genovesi che abitavano sotto il ponte Morandi, nella zona di via Fillak, non torneranno mai più nelle loro case, se non per prendere, rapidamente insieme ai vigili del fuoco, le proprie cose. I condomini...