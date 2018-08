CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL REPORTAGEGENOVA Il vigile del fuoco scuote la testa: «Scavi, scavi, non vuoi e non puoi fermarti, poi quando trovi il bambino, il corpo del bambino, vorresti finirla lì, ma vai avanti». Sospira. Alle sue spalle c'è il vuoto lasciato dal Ponte Morandi, tratto autostradale dell'A10, crollato a mezzogiorno mentre Genova era scossa da un nubifragio violento, un fulmine, poi il boato, mai sentito così forte. Alle 8 della sera i bilanci delle vittime e dei feriti sono fragili come il ponte: la Prefettura ha accertato 26 vittime, il ministro...