IL REPORTAGE

CONEGLIANO Nemmeno l'obbligo della mascherina, del distanziamento, il timore che da mesi alberga in ognuno di noi, sono riusciti a tenere gli appassionati lontani dal Giro. A Conegliano, ancor più all'arrivo a Valdobbiadene o alla sommità del muro di Ca' del Poggio, chi voleva assistere al passaggio del Giro, alla 14° tappa a cronometro Conegliano-Valdobbiadene, lo ha fatto. Con la mascherina indossata, dove possibile stando a distanza dagli altri, magari con le mani igienizzate: ma lo ha fatto. E si è anche sobbarcato il fastidio di sottostare ai controlli, ha sopportato transenne e deviazioni pensate per garantire la sicurezza ma anche per scoraggiare qualcuno. Certo, le smagliature non sono mancate, ma non hanno inciso: a fine manifestazione le multe per il mancato uso delle protezioni o per assembramenti sono state zero. Soddisfatto il governatore Luca Zaia: «Regole rispettate e un grande spot per il nostro territorio». Soddisfatto anche il sindaco Fabio Chies, che quando manca un'ora alla partenza osserva: «Siamo contenti. C'è gente, ma non troppa. E tutti rispettano le regole. Abbiamo schierato tutti i vigili e 180 volontari solo qui a Conegliano per controllare». Chies ha in mano un mazzo di bandierine rose che distribuisce a chi gli sta attorno - «è bello vederle sventolare», sorride - poi si fa serio: «Nei giorni scorsi ho ribadito che sarebbe stato meglio vedere la gara in televisione. Non mi rimangio niente. Ho detto quello che andava detto in quel momento. Bisognava lanciare i giusti messaggi. E la gente, come si vede, lo ha capito».

CRITICITÀ

A dire il vero, quando la gara inizia, davanti alla fontana dei Cavalli, un po' di assembramento si forma. Tanta la voglia di vedere da vicino i protagonisti del Giro, soprattutto verso la fine quando scocca l'ora dei big; tanta la foga che porta una ventina di persone a incollarsi sull'ultima transenna prima della zona vietata. Ma la presenza di un agente della polizia locale dai modi tanto spicci quanto efficaci fa in modo che tutti indossino correttamente la mascherina e che la situazione non trascenda. Oltre a questo non accade nulla o quasi. All'altezza del muro di Ca' del Poggio, dove la salita tira e seleziona tra chi può nutrire ambizioni di fare una buona gara e chi deve mettersi l'animo in pace, qualche appassionato si fa prendere dalla foga e si mette proprio a ridosso della strada per scattare foto. Anche in questo caso mascherina indossata ma comportamento non proprio prudente, rimesso subito in riga dal deciso richiamo di un volontario.

IL PUBBLICO

Inevitabilmente la Cronometro del Prosecco, fortemente voluta per lanciare la meraviglia delle colline Patrimonio dell'Umanità con un tragitto incastonato tra un mare di viti, ha pagato dazio alla pandemia. Un po' perché ottobre non è maggio, un po' perché il bagno di folla in altre occasioni scontato non c'è stato, ovviamente. Ma questo non ha scoraggiato il governatore Zaia, che ci ha tenuto a dare personalmente il segnale di inizio della gara, a salutare tutti dicendo: «Non c'è Giro senza il Veneto». Per poi, dal microfono, ricordare a tutti: «Mi raccomando la mascherina. Usatela sempre». Perché il pensiero va sempre lì, all'insidia Covid. Confermare la tappa, come tutto il resto della manifestazione, non è stato facile. Gli organizzatori hanno isolato atleti e staff e ridotto a zero tutti i momenti di contatto con i tifosi. Anche ieri: a Conegliano è stata creata una bolla alla partenza. Accanto al cancelletto ci potevano stare solo ciclisti e personale accreditato. Tutti gli altri lontani, dietro le transenne. Giornalisti, fotografi e operatori compresi. Le foto sono state fatte per tutti dall'organizzazione. E così anche a Valdobbiadene all'arrivo. E alla fine il governatore sorride: «Dal punto di vista della prevenzione è andata bene. Ho percorso tutto il tracciato osservando attentamente: la mascherina l'hanno utilizzata praticamente tutti. E di gente ce n'era tanta».

I VANTAGGI

Zaia, che ha fortemente voluto questo evento, si sfrega le mani: «La tappa è stata un successo. Oltre che un grande spot per il nostro territorio. Dall'una di pomeriggio alle cinque la gente è rimasta incollata alla televisione per seguire la cronometro che passava in mezzo alle nostre colline patrimonio dell'Umanità. L'hanno vista in 200 paesi del mondo. Una promozione eccezionale per noi».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA