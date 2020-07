IL REPORTAGE

CASIER Sono circa le 10 del mattino quando arrivano gli operatori del Servizio di igiene e sanità pubblica dell'Usl 2, chiamati ancora una volta a eseguire centinaia di tamponi tra gli ospiti e gli operatori dell'ex caserma Serena di Dosson. Martedì sera la conferma di quello che in giornata era stato solo un sospetto, la positività al covid 19 di un migrante che manifestava febbre e sintomi influenzali. Lui e i due contatti più stretti, tutti positivi, sono stati isolati e trasferiti dal centro di accoglienza ai confini tra Dosson e Treviso, ma per i 350 dell'ex caserma, ospiti e operatori, sono nuovamente scattati ieri mattina gli accertamenti, com'era avvenuto a metà giugno. Da allora c'è stato il tempo per lavorare con i giovani migranti e spiegare loro che i test servono a tutelare innanzitutto la loro salute, e non si sono dunque ripetute le violente proteste di un mese e mezzo fa. Anche perché il dispiegamento di forze dell'ordine e le cautele prese questa volta, a cominciare dal tenere a vista medici e infermieri, già bastavano a dissuadere qualsiasi malintenzionato.

I PREPARATIVI

Prima gli operatori dell'Usl 2, poi la Croce Rossa hanno allestito all'ingresso della struttura, appena al di là del cancello, tenuto comunque aperto, due gazebo per effettuare i tamponi all'ombra, vista la temperatura, ben oltre i 30 gradi. Quindi si sono preparati con tutti i dispositivi e hanno iniziato a eseguire i prelievi, a cui i richiedenti asilo si sono sottoposti tranquillamente. Nessun disordine, quindi, nessuna angheria verso il personale sanitario: a giugno il gruppo era stato sequestrato in una stanza, malmenato, si erano vissuti momenti di paura. Per sicurezza, quindi, tamponi al cancello e polizia, carabinieri e vigili urbani pronti a intervenire. Esami conclusi nel pomeriggio, in attesa dell'esito, previsto per oggi. Una decina gli ospiti che non è stato possibile sottoporre al test e su cui i tamponi verranno eseguiti nelle prossime ore.

I RESIDENTI

Il sindaco di Casier, Renzo Carraretto, intorno alle 11 si accerta di persona della situazione, scambia due parole con forze dell'ordine e operatori della caserma. Non nasconde i timori suoi e dei cittadini, ma la calma in cui si svolgono gli accertamenti è già un primo, importante passo: «E' successo nuovamente dice riferendosi ai contagi - ma almeno c'è una continuità dei controlli. Avevo chiesto al prefetto che la cosa venisse subito monitorata e che i mediatori facessero capire ai ragazzi quale percorso li aspettava. Così è stato e la situazione è tranquilla. Mi auguro che non ci siano altri positivi o in caso siano pochi». Intorno, nel quartiere, curiosità e preoccupazione. I residenti si chiedono il perché di nuovi contagi, d'altro canto una struttura come questa, con oltre 300 ospiti, si presta alla diffusione del virus, come rimarca il sindaco di Treviso, Mario Conte, anche lui sul posto insieme al presidente del consiglio comunale Giancarlo Iannicelli. «Alla base della preoccupazione c'è il fatto che oltre 320 persone di giorno si spostano nel territorio, vanno a lavorare o dove vogliono e la sera si rincontrano tutti qui: questa situazione aumenta il rischio della propagazione del contagio e mette a rischio gli sforzi compiuti dall'intera comunità e dagli ospiti stessi». Da qui l'appello di Conte alla prefettura e al Governo: «Si intervenga su strutture come l'ex caserma Serena, già in tempi normali non erano l'ideale, ora con il coronavirus è ancora peggio. È una situazione che non può più essere tollerata, non voglio trovarmi ogni mese a tamponare gli ospiti e a ricreare situazioni che possono sfociare in tensioni. Il governo faccia la sua parte e sposti un numero importante di ospiti in altre sedi, noi così non possiamo più andare avanti».

Lina Paronetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA