IL REPORTAGE

BORGO VALBELLUNA Non esiste nelle cartine geografiche, perché è confluito con Mel e Lentiai nel comune di Borgo Valbelluna ma da ieri è la frazione d'Italia con più ministri. Un record senza eguali e, con buona probabilità, senza precedenti. Venti minuti dopo l'ambo sulla ruota di Roma (pronunciato da Draghi a reti unificate) la frazione di Trichiana è esattamente come te la aspetti. Una signora che porta a spasso il cane. Le insegne dei bar spenti. Uno in bicicletta che pedala verso casa. Le campane non suonano a festa, l'ex municipio non è illuminato. Nessuna pacchianata, ma c'è da scommetterci che nelle prossime ore Trichiana diventerà famosa anche a livello nazionale. «Sono due persone che si distinguono dal punto di vista professionale, qualitativo, umano e morale: caratteristiche che riconoscono ai miei concittadini». Stefano Cesa, primo cittadino di Borgo Valbelluna, da ieri è il sindaco di ben due ministri: Federico D'Incà e Daniele Franco, entrati nella nuova squadra di governo guidata da Mario Draghi. Il primo riconfermato come ministro per i Rapporti con il Parlamento, il secondo come ministro dell'Economia e delle Finanze.

LA COPPIA

«Penso non ci sia nessun Comune che ha avuto questa fortuna continua Cesa Ho inviato un messaggio a D'Incà appena è stato eletto. Devo ammettere che ho sempre apprezzato la sua statura morale e la sua correttezza. Sono contento per lui, per noi e per le iniziative importanti che riguarderanno la nostra provincia». Alcune partite fondamentali per il futuro riguardano Acc e Ideal Standard, questioni che D'Incà ha seguito fin dall'inizio. «Daniele Franco, invece, non l'ho mai conosciuto» specifica il sindaco di Borgo Valbelluna. Il motivo è semplice. Franco ha lasciato le Dolomiti molto presto per trascorrere quasi tutta la sua carriera in Banca d'Italia, di cui è diventato direttore generale un anno fa: «Avevamo intenzione di incontrarci durante la sua nomina ma non è stato possibile a causa del covid». Trichiana, ieri sera, era una città spettrale. Ma chi pensa che oggi suoneranno le campane o verranno appesi manifesti per i due ministri bellunesi rimarrà deluso. «Adesso ci saranno le formalità istituzionali con iniziative, messaggi personali, lettere ufficiali, post su Facebook. A breve mi piacerebbe organizzare un momento di ricevimento con entrambi». La nomina rimane un'inaspettata coincidenza. «Penso sia legato al tema del forte senso di responsabilità più volte invocato negli ultimi giorni conclude Cesa Le scelte di Draghi rispettano questo senso e questa sintesi».

DESTINI PARALLELI

La provincia ha dato i natali a un altro politico di livello nazionale: Gianclaudio Bressa, ed è curioso notare come le loro storie la sua e quelle dei nuovi ministri siano legate a doppio filo. Dopo esser stato sindaco di Belluno, Bressa è volato a Roma come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio nel primo governo D'Alema e nel secondo governo Amato. «Beh, Daniele Franco ha il ministero più potente del governo commenta Bressa Non c'è molto da aggiungere: un civil servant che ha coperto ruoli importantissimi, come quello di Ragioniere Generale dello Stato, sarà un ottimo ministro dell'Economia. Mentre Federico D'Incà ha svolto un lavoro durissimo da ministro per i rapporti con il Parlamento e sono contento che lo abbiano riconfermato». Storie diverse, quelle di Franco e Bressa, eppure collegate. «Mio padre e suo padre erano colleghi all'ufficio tecnico erariale racconta Bressa Invece sua mamma e mia mamma sono state entrambe maestre a Belluno». Ma Franco e Bressa hanno frequentato anche lo stesso Liceo, pur entrando uno al classico e uno allo scientifico e avendo qualche anno di differenza. «Sono felice sia stato nominato, non perché è bellunese, ma per la sua competenza. Saprà gestire il ministero al meglio. Siamo la città più rappresentata». Con due ministri bellunesi ora potrebbe tornare in auge il tema autonomia. «Credo che non serva ricordarglielo (si riferisce a Franco, ndr) perché ci abbiamo già lavorato insieme».Davide Piol

