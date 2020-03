IL REPORT

BELLUNO Venti milioni di euro in fumo, ancor prima che la pandemia arrivasse da questa parte del mondo. Altri trenta milioni dopo l'ultima stretta del Governo che ha chiuso, di fatto, in provincia di Belluno un'azienda su cinque. Che il conto del coronavirus per le aziende bellunesi fosse salatissimo lo avevano immaginato tutti. Ma quando arrivano i numeri a dimostrare la portata di quello che sta succedendo tutto appare più chiaro. A prendere in mano la calcolatrice è stata la camera di Commercio di Treviso e Belluno.

I NUMERI

L'export bellunese ha generato quattro miliardi di euro nel 2019. Il calo dei primi due mesi dell'anno, quando già si registravano le prime difficoltà ad ottenere semilavorati o materie prime dalla Cina ha portato ad un calo quasi del trenta per cento (27,7) dell'export su scala nazionale. Calando il dato nel bellunese, il cui import dalla Cina è direttamente legato all'occhialeria, la flessione sul primo trimestre 2020 è stata stimata dalla Camera di commercio in circa 20 milioni di euro. L'inizio di una stagione che non sarà ricordata solo per i contagi ma anche per le ripercussioni pesantissime sul sistema economico. Alle difficoltà di approvvigionamento ora si aggiunge, infatti, il blocco delle attività produttive disposto dal Dpcm di domenica: sono attività da cui dipende il 60% dell'export veneto, il 20% di quello bellunese (che, sulla carta, può tenere aperta l'occhialeria). Pur riguardando un periodo limitato di 15 giorni lo stop provocherà un contraccolpo da 30 milioni per Belluno. «Solo queste cifre - spiega lo studio dell'Ente camerale - ipoteca una flessione dell'export regionale e provinciale tra il -2% e il -3%».

LO SCENARIO

Ma i timori sono chiaramente legati anche allo scenario globale. A quel che succederà fuori dai confini nazionali, dalla progressione del contagio all'estero. Spagna, Francia e Belgio sono già in lockdown all'italiana. Ma è molto probabile che le chiusure verranno estese anche al resto dell'Europa e in particolare alla Germania oltre al Regno unito dove le esportazioni per il bellunese valgono da sole 1,3 miliardi di euro.

I TIMORI

«Le minacce arrivano da più fronti spiega Mario Pozza, numero uno della camera di commercio di Belluno - la difficoltà di approvvigionamento il blocco delle frontiere e la competizione sleale fra paesi dell'Unione, il calo della domanda globale direttamente correlata all'estendersi del contagio. È chiaro che non bisogna combattere la pestilenza generando carestia».

AI SINDACATI

Nel corso della conferenza stampa online, durante la quale sono stati presentati i dati, il presidente Pozza si è anche soffermato sul braccio di ferro tra le aziende bellunesi e i sindacati che vorrebbero invece chiudere e che ieri hanno chiesto, nuovamente, l'intervento del prefetto: «I codici Ateco utilizzati dal Governo per stabilire chi può tenere aperto e chi no, non sono teoria - ha spiegato Pozza - servono a garantire la continuità, sono uno strumento tecnico. Capisco l'esigenza del sindacato di difendere i propri iscritti ma la trovo una rigidità fuori luogo. Nessuno decide tiene aperto perché è amico di qualcuno o di qualcun altro. Non ci sono canali preferenziali per gli amici. Quelli sono i codici dei prodotti delle aziende che possono continuare, fine. La trovo una posizione strumentale. I nostri collaboratori sono preziosi, noi vogliamo stiano bene. Sono amareggiato da certi comportamenti e da dietrologie anni sessanta».

Andrea Zambenedetti

