Il renziano doc, a scuola con Sarri cresciuto tra Valdarno e Rignano

IL PERSONAGGIOROMA Un tipo affabile, simpatico, un mediatore. Il contesto tra magistratura e politica non sarà facilmente gestibile, ma le doti per maneggiarlo a David Ermini - tutti lo chiamano Davide e lui non fa che correggere tutti: «Per favore: David, David e David, ci tengo tanto a quella e mancante» - non difettano proprio. Renziano doc, ma non di quelli contundenti. Deputato del Pd, per due legislature. Responsabile giustizia del partito. Ecco Ermini in sintesi. Il nuovo vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura è...