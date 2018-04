CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RENDICONTOBELLUNO Sfida vinta. Il primo bilancio dell'Usl 1 Dolomiti ha il segno positivo. Ha chiuso con 450mila euro di avanzo, su oltre 463 milioni di valore complessivo di produzione, il consuntivo 2017: il primo rendiconto finanziario della storia delle due aziende unite, la ex Usl di Belluno e quella di Feltre. Un risultato raggiunto grazie a spese occulate, economie e il rispetto preciso, al centesimo, dei tetti di spesa imposti da Venezia. Per far fronte al deficit programmato dell'azienda, infatti, la Regione aveva posto alla...