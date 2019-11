CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL REGOLAMENTOVENEZIA (r.v.) C'era una volta un regolamento provinciale, di coordinamento della navigazione locale della Laguna Veneta, che è frutto di deliberazioni di consiglio che si sono succedute dal 1998 al 2001. In molte persone e in molti uffici ci hanno lavorato per un anno e mezzo, in una ventina di sedute, studiando le varie possibilità di come disciplinare un fenomeno che si avvertiva in rapida e pericolosa ascesa, e dopo una lunga gestazione il documento vide la luce. Ma tuttora rimane inapplicato quasi completamente. Eppure...