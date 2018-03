CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il referendum per la separazione? L'argomento non spetta alla Regione ma allo Stato, per effetto della legge Delrio. Questo sostiene il Consiglio dei ministri del Governo Gentiloni che, ieri sera, ha deliberato il ricorso alla Corte costituzionale per contestare la delibera di giunta numero 306, con cui era stata fissata la data del referendum al 30 settembre. Cambio di rotta repentino, dopo una mattinata al Tar che aveva portato a un accordo tra le parti per definire il merito dei ricorsi di Comune e città metropolitana per arrivare a una...