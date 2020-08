MOSTRA DEL CINEMA

LIDO Ecco come sarà la nuova passerella per il passaggio delle star sul tappeto rosso della Mostra del cinema: con la visuale coperta per i fans di passaggio in lungomare Marconi al Lido. Effettivamente dal lungomare Marconi non si vede nulla di ciò che avviene dietro i blocchi di legno alti oltre due metri.

Anche questa è la 77 Mostra del cinema nel periodo dell'emergenza Covid 19.

Per la prima volta il passaggio dei divi e delle delegazioni dei film non sarà visibile al pubblico.

E questa modalità è stata studiata proprio per evitare occasioni di assembramento delle persone.

La lotta al virus impone regole ferree e non è ammesso abbassare la guardia dell'attenzione. Perciò la Biennale, pur a malincuore, ha dovuto rinunciare a quello che era una sorta di rito e appuntamento con il glamour festivaliero.

Un momento di aggregazione, proprio per questo da evitare nel momento attuale. Chi rimaneva in attesa dalle prime ore della mattina, ininterrottamente anche fino a mezzanotte sognando un autografo o un selfie con i divi di Hollywood dovrà cercare altre occasioni di incontro.

La passerella è sempre la stessa, non muta nemmeno la lunghezza, ma ciò che cambia è la collocazione della tribuna, molto più alta e con diversi gradini, che ospiterà operatori con telecamere e fotografi. È stata posizionata come a creare una sorta di anfiteatro.

Chi è all'interno vede, chi è fuori sulla strada no perchè la barriera in legno copre ogni angolo. Non ci sono spiragli dove posare lo sguardo a caccia di qualche fugace passaggio.

Niente commenti sui vestiti da sera più eleganti alla moda. E' poi probabile che per limitare l'effetto muro di Berlino, attorno vengano collocati piante e fiori almeno per dare un tocco di colore e addolcire l'effetto.

L'ingresso in sala potrà essere seguito solo sui megaschermi, posizionati in vari punti della Cittadella del cinema. Dal vivo attori e registi potranno essere visti, sempre portando la mascherina, solo in sala prima della proiezione del loro film. E poi all'uscita a meno che non vengano utilizzate uscite secondarie, ma mai in passerella. A documentare il loro passaggio solo flash e telecamere. Anche per questo sarà un'edizione storica e senza precedenti. È previsto che tutto questo accorcerà di molto i tempi del cerimoniale. Le star continueranno ad arrivare in auto.

Lorenzo Mayer

