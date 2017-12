Il record a Col dei Baldi: oltre mezzo metro da ieri notte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SITUAZIONEBELLUNO Di sicuro non sarà un inverno parco di neve. La perturbazione cominciata ieri (e destinata a concludersi oggi) sta portando un mantello bianco decisamente pesante in tutta la montagna bellunese. Con disagi annessi e connessi, ovviamente. La neve ha cominciato a cadere fin dalla notte tra martedì e mercoledì. Anche nei fondovalle dolomiti, all'inizio; a quote ben più elevate (sopra i 1.200-1.400 metri sulle Prealpi). Ma il clou della perturbazione è arrivato dalla tarda mattinata di ieri e si è intensificato nel...