BELLUNO Dai pasti per gli studenti a quelli per i poveri: il Comune richiama al lavoro le cuoche delle mense scolastiche. Non dovranno preparare pasti caldi a decine di ragazzini o di bambini, ma cucinare per gli emarginati della città, chi fatica ad arrivare a fine mese e si appoggia al servizio di distribuzione pasti dei frati della parrocchia di Mussoi. Così il Comune va incontro alle difficoltà dei religiosi nell'organizzarsi nel pieno rispetto delle nuove normative e assicura la prosecuzione di un servizio di grande utilità. Da qualche giorno i pasti destinati ai poveri vengono cucinati dalle cuoche delle mense scolastiche, dipendenti comunali mandate in comando a Camst, la società che gestisce il servizio di mensa in città. Effetto del Covid 19 che ha spaventato molto i religiosi della parrocchia, costretti una decina di giorni fa a chiudere gli spazi come forma di prevenzione.

« Abbiamo riattivato una delle cucine e richiamato in servizio alcune cuoche che si occupano della realizzazione dei pasti caldi: ora sono al lavoro per preparare i pasti per chi era abituato a frequentare la mensa di Mussoi spiega il sindaco Jacopo Massaro . Le pietanze, ovvero un primo, un secondo e un contorno, vengono poi portate in parrocchia dove avviene la distribuzione da asporto. In questo modo, abbiamo reimpiegato del personale altamente professionale, che mette a disposizione le proprie capacità per la comunità e, allo stesso tempo, possiamo garantire un servizio con alti standard igienico-sanitari».

