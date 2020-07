IL REBUS

PORTOGRUARO La porta blindata, chiusa a doppia mandata. Il corpo senza vita a terra in bagno. Il bidet rotto. A prima vista tutto, nella scena che si è parata davanti ai vigili del fuoco prima e subito dopo ai carabinieri, faceva pensare a un infortunio domestico dall'esito mortale. Le chiavi di quella porta non sono state trovate, sono sparite. Probabilmente le ha portate via e nascoste l'assassino. La persona che ha aggredito brutalmente Marcella Boraso e che lei conosceva bene, tanto da aprirle la porta e farla entrare in casa alle 3.30 di notte.

IL FURTO

Ma tra gli indizi che hanno portato al fermo di Wail Boulaieb c'è anche il furto di un decespugliatore avvenuto 20 giorni prima del delitto in una struttura sportiva vicino a casa del giovane. Il 23enne marocchino viene scoperto dai vigili del fuoco, accorsi nel magazzino da dove era sparito l'attrezzo, mentre sta appiccando un incendio e tranquillamente confessa: «Sì, sono stato io. Cercavo i soldi che ho perso quando ho rubato il decespugliatore». Che poi sarà trovato a casa del giovane assieme ad alcune confenzioni di benzodiazepine. Furto e incendio per depistare le indagini, modalità che ricalca quella dell'omicidio di via Croce Rosse. La vittima viene sentita come testimone, agli investigatori dice di non sapere se è Wail il ladro, ma si sfoga dicendo che il ragazzo l'aveva picchiata, che la infastidiva di continuo e le chiedeva sempre 5, 10 euro per le sigarette.

LA FREQUENTAZIONE

La loro frequentazione non è un mistero. Lo sanno i vicini di casa che vedono il giovane entrare nell'abitazione della Boraso. Lo sa il comandante della stazione dei carabinieri di Portogruaro che li vede insieme. Si sono conosciuti al Sert: entrambi con problemi di dipendenza che cercavano di combattere. Lui, permesso di soggiorno in regola, disoccupato, vive ai margini della società in un appartamento che poco sa di casa. Un'abitazione spoglia con un materasso sporco sul pavimento a fare da letto. Lui che ha indosso sempre gli stessi vestiti, come quelli sui quali sono state trovate tracce di sangue. Lui che ha dei lividi riconducibili a una collttazione, scoperti dallo stesso medico legale che ha visto il cadavere della Boraso. Lui che cerca sempre soldi per soddisfare il suo desiderio di fumare e non solo. E quando non rubava per ottenerli, li chiedeva a quella donna di 59 anni che secondo gli inquirenti avrebbe massacrato colpendola alla testa, per poi lasciarla senza vita sul pavimento del bagno.

IL FUTURO

Il 23enne non ha confessato. Lo ha ribadito al termine della conferenza stampa il procuratore di Pordenone Raffaele Tito. Ma gli indizi che portano a lui sono tanti. Gli elementi di prova sono inoppugnabili. Ora sarà l'avvocato Marco Borella del Foro di Venezia, difensore di fiducia del presunto assassino, a trovare cercare di trovare una strada per dare forma a una difesa, per quanto difficile sarà.

