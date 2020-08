SUL LITORALE

Ferragosto da sold out a Jesolo. Anche senza fuochi d'artificio, annullati per evitare assembramenti sulla spiaggia, la città è stata invasa da migliaia di turisti. Tantissimi i pendolari provenienti da tutto il nordest, ai quali si sono aggiunti anche molti stranieri, in particolare tedeschi e austriaci giorno dopo sempre più numerosi.

E in questo contesto è stata intensa l'attività degli agenti della Polizia che per tutto il weekend era impegnata su più fronti. A partire dal rispetto delle normative anti-contagio ma anche dell'ordinanza anti-alcol che vieta il consumo e la detenzione di alcolici nelle zone pubbliche. Nella sera di Ferragosto spicca l'attività di una pattuglia, intervenuta lungo via Monti, alle spalle di piazza Aurora, dove era stata segnalata la presenza di due ragazze minorenni del Veneziano, una di 16 e l'altra di 17 anni, ubriache alla soglia del coma etilico. Per entrambe è stato necessario il trasferimento all'ospedale di via Levantina dove sono state trattenute in pronto soccorso prima di essere riaffidate ai genitori. E a proposito di minori, venerdì notte gli uomini coordinati dal comandante Claudio Vanin sono intervenuti in un campo alle spalle di via Papa Luciani, a ridosso di piazza Milano, dove era stato segnalato un movimento sospetto di persone. Appena le pattuglie sono giunte nel punto indicato c'è stato un fuggi fuggi da parte di una decina fra ragazzini e ragazzine. Gli agenti hanno potuto constatare che i minori si erano nascosti in quel posto per non farsi notare da nessuno per scolarsi decine di bottiglie di alcolici fra birre, vodka e vino.

Per quanto riguarda l'ordinanza anti-alcol, sono state dieci le sanzioni comminate, tutte da 400 euro e tutte nella zona di piazza Mazzini e a carico di dieci ventenni, di cui uno veronese e gli altri del Trevigiano. Sempre nell'ambito degli accertamenti per il rispetto dell'ordinanza anti-alcol è stato inoltre sequestrato a un 25enne un frigo portatile con oltre 20 bottiglie di birra. Tantissime, invece, le bottiglie vuote di alcolici abbandonate sulla spiaggia. «Mi chiedo commenta il sindaco Valerio Zoggia - che tipo di divertimento ci possa essere in queste situazioni. Non possiamo tollerare tutto ciò, mi aspetto un maggiore senso di responsabilità, a partire dalle famiglie».

A BIBIONE

Anche a Bibione controlli senza sosta sul distanziamento sociale. La località turistica è affollato sopra ogni aspettativa, tanto che sul litorale la concessionaria Bibione spiaggia è stata costretta ad aumentare i posti a disposizione dei vacanzieri. I controlli sono quotidiani - spiega il sindaco, Pasqualino Codognotto - gli agenti diretti da William Cremasco sono operativi per controllare che non vi siano assembramenti e che, dove previsto, si indossi la mascherina. Anche i carabinieri del maresciallo Pietro Gaddeo sono impegnati nelle verifiche. Finora non abbiamo registrato problemi». Basta fare un giro a Bibione per vedere che nei locali pubblici tutti rispettano le direttive. Più difficile il rispetto delle regole sulla spiaggia, ciononostante la Polizia locale non ha evidenziato irregolarità. Sono invece emersi degli stupidi scherzi, come sottolineato dallo stesso sindaco, sui numeri dei picchetti della spiaggia libera: «Qualcuno ha spostato i numeri dei picchetti provocando dei disagi, a cui abbiamo rimediato». Bibione spiaggia è invece dovuta intervenire per far fronte alla richiesta di ombrelloni. «Siamo partiti con una spiaggia limitata - spiega ancora il primo cittadino - poi invece ci siamo trovati con una forte richiesta di posti spiaggia. Abbiamo ridotto alcuni spazi a 16 metri quadrati, comunque al di sopra del minimo consentito che è di 12 mq. Posso quindi assicurare che lo spazio è decisamente consono per mantenere il distanziamento sociale». (G.Bab) (M.Cor)

