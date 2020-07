IL RAPPORTO

UDINE «Una situazione ovvia, dati i mesi che abbiamo trascorso, ma sono numeri necessari per i confronti con le analisi successive, per un periodo che è descritto ancora a tinte fosche. Del resto, nella ripartenza il commercio e il turismo non hanno registrato la ripresa dei consumi. Chi esporta, poi, è ostacolato dai collegamenti e da una certa sregolatezza, poiché in ambito socio-sanitario ogni Paese applica le sue regole, anche nella Ue».

Il presidente della Camera di Commercio Pordenone-Udine, Giovanni Da Pozzo, ha inserito in questa cornice i numeri della prima indagine congiunturale dell'ente camerale del 2020, realizzata da Questlab con interviste completate tra il 15 maggio e il 9 giugno a 1.159 imprese con più di 3 dipendenti, appartenenti alle diverse classi dimensionali e ai differenti settori merceologici di manifattura (anche subfornitura), edilizia, commercio e servizi dell'ospitalità.

I NUMERI

Non lasciano dubbi interpretativi: crollo dei fatturati per l'80% delle imprese (83% a Pordenone e 79% a Udine), crollo degli ordinativi per il 75%. Il Covid-19 ha avuto un forte impatto per circa il 70% delle imprese, spingendole a modificare la struttura organizzativa (nel 45% dei casi) o le modalità di approvvigionamento, produzione e distribuzione, nel 37% dei casi. Un'impresa su cinque ha sospeso l'attività, il 35% l'ha ridotta. Il 66% delle aziende ha utilizzato la Cassa integrazione e gli strumenti di sostegno. Ulteriore indicatore dello stato di «incertezza pesante», come l'ha definita Da Pozzo, quello relativo al numero delle nuove imprese: nel I trimestre 2020 ci sono state 1.589 iscrizioni ai Registri camerali, mentre negli scorsi anni le iscrizioni si attestavano sulle 2.200 unità. Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni, pur se sempre negativi nei primi semestri dal 2012, quest'anno è doppiamente negativo: - 589 unità rispetto alle - 292 dell'anno precedente.

«CONTRIBUTI ALLA QUALITÀ»

«Non vi è dubbio che la situazione sia pesante ha considerato il componente di Giunta camerale Silvano Pascolo - Pur tuttavia, dalla manifattura e dalla meccanica di precisione sono giunti segnali non negativi: penso allo stabilimento Electrolux di Porcia che produce lavatrici ha esemplificato - ad alcuni grandi aziende del legno-arredo e alla subfornitura che a puntato sull'export».

Guardando al futuro, Pascolo ha però aggiunto: «Ora basta con i contributi a fondo perduto, per la ripresa occorre sostenere ciò che promuove lo sviluppo».

I servizi di ospitalità (ristorazione, ricettività e pubblici esercizi) sono quelli che hanno maggiormente sofferto e le prospettive sono ancora di sofferenza, poiché è un comparto su cui incide la presenza di turisti e viaggiatori, sia italiani che stranieri: l'80% degli imprenditori prevede un calo significativo delle vendite. Negativa la congiuntura anche nel commercio al dettaglio, dove le vendite sono calate del 10% rispetto a ottobre-dicembre 2019 e del 3,7% rispetto a gennaio-marzo 2019. L'indagine avverte che è in difficoltà non solo la piccola e media impresa, ma anche la grande distribuzione organizzata. Oltre il 60% degli operatori del commercio prevede un calo del fatturato. Forte contrazione anche del settore edile: -13% la variazione congiunturale e -10,4% la variazione tendenziale. Sia nel Pordenonese che nell'Udinese a soffrire di più sono state le imprese più grandi, con più dipendenti, per quanto riguarda sia la manifattura, sia le costruzioni e il commercio, mentre nelle ospitalità sono le piccole realtà ad aver avuto i numeri peggiori.

Per quanto riguarda il dettaglio nei suoi sotto settori, l'andamento del 1° trimestre pare più pesante per il territorio pordenonese, che nel complesso registra un -13% a fronte di un -5,6% dichiarato dalle imprese udinesi del comparto. L'ente camerale conta di avere i dati reali del II trimestre nella prima decade di agosto.

IL FUTURO PROSSIMO

Intanto le previsioni raccolte dicono che il 56,8% delle imprese della manifattura prevede una diminuzione di oltre il 5% della produzione e solo il 7,2% pensa a un aumento di produttività. Negativo anche il commercio, mentre sono leggermente più stabili le attese per le commesse nelle imprese delle costruzioni.

Antonella Lanfrit

