IL RAPPORTO UDINE In Fvg la depressione è rosa. In generale la prevalenza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RAPPORTOUDINE In Fvg la depressione è rosa. In generale la prevalenza degli utenti trattati per i disturbi mentali vede una predominanza di femmine rispetto ai maschi e complessivamente in regione sono 9.752 le utenti in trattamento rispetto ai 7.443 utenti maschi, soprattutto in una fascia d'età che va da 45 a 65 anni. Tra le donne la diagnosi principale è la depressione con un tasso di 49 casi per 10.000 abitanti, ben più elevato della media nazionale. In Fvg, insomma, le donne sono particolarmente soggette alla depressione e sono...