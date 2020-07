IL RAPPORTO

TREVISO La ferita lasciata nella Marca dall'emergenza coronavirus è ancora aperta. Quelli di marzo e aprile sono stati i mesi più tragici. A marzo nella provincia di Treviso i decessi sono aumentati del 32,1% rispetto alla media dello stesso periodo dei cinque anni precedenti. E in aprile c'è stato un aumento del 27,7%. A dirlo è l'ultimo report diffuso dall'Istat. Adesso l'emergenza sta allentando la presa. A maggio i decessi sono aumentati dello 0,8%. Ma la paura non è passata. Fino ad oggi l'epidemia ha causato 326 decessi. E ci sono ancora 57 trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da Covid-19. Ma gli occhi di tutti sono puntati sul rischio che casi di importazione si trasformino in veri e propri focolai.

GLI ULTIMI CASI

Tra martedì e mercoledì sono risultati positivi due kosovari: un uomo di 67 anni rientrato nella Marca il 17 giugno, scopertosi contagiato dopo essersi rivolto al pronto soccorso del Ca' Foncello per un infarto, e una donna di 55 anni arrivata domenica scorsa per far visita alla figlia. Si tratta di due situazioni distinte. Il servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl ha immediatamente messo in isolamento le due famiglie. La nuora del 67enne, tra l'altro incinta, è già risultata a sua volta contagiata. E restano altri cinque casi sospetti: la moglie e due nipoti dell'uomo di 67 anni; la stessa figlia e il marito della donna di 55 anni. Tutti e cinque sono stati sottoposti al tampone di controllo. L'esito è atteso per le prossime ore. L'Usl è chiamata a continuare il super-lavoro per identificare le persone colpite da coronavirus, isolare i loro contatti più stretti ed eseguire tamponi a raffica per definire i confini del contagio. Solo così si possono soffocare sul nascere eventuali nuovi focolai. Che l'attenzione resti alta è confermato anche dall'aumento degli isolamenti precauzionali: solo ieri sono state messe in quarantena 25 persone, a cominciare da quelle rientrate proprio dall'area non Schengen. Il totale dice che ad oggi sono ancora attivi 209 isolamenti a domicilio. È vero che negli ospedali trevigiani non ci sono più pazienti con pesanti patologie dovute all'infezione da coronavirus. Il 67enne è ricoverato in Malattie infettive solo perché nei giorni scorsi ha subito l'intervento al cuore legato all'infarto. Ma i numeri messi in fila dall'Istat indicano che non è possibile sottovalutare i rischi legati a una nuova diffusione del Covid-19. Tanto più se arriva da altri Paesi, come l'area dei Balcani, dove sembra essere ancora molto aggressivo.

TRE MESI D'INFERNO

Nei mesi di marzo, aprile e maggio solo nella città di Treviso il numero dei decessi è aumentato di oltre il 20%. Esattamente del 20,6 per cento, per la precisione. La media del trimestre registrata tra il 2015 e il 2019 era di poco superiore a 247 decessi nel capoluogo. Tra marzo e maggio di quest'anno, invece, è stata toccata quota 298. L'incremento maggiore in assoluto è stato registrato a San Pietro di Feletto, dove sorge la casa di riposo De Lozzo Da Dalto. Si è passati da quasi 15 a 48 decessi. Per un aumento del 224%. Poi c'è Ormelle, sede della casa di riposo Luigi e Augusta. In questo territorio c'è stato un balzo da poco più di 11 a 27 decessi. Per un salto del 136%. I comuni di Zero Branco e Zenson sono appaiati. Entrambi hanno visto aumentare i decessi di quasi il 119%, sempre tra marzo e maggio di quest'anno rispetto alla media dello stesso periodo dei cinque anni precedenti. A Zero Branco si è passati da poco più di 19 a 42 decessi. A Zenson, invece, i numeri sono più piccoli: da tre a sette. Sopra il 100% c'è anche Cordignano, sede della casa di riposo San Pio X. L'aumento è stato precisamente del 101 per cento: da poco più di 19 a 39 decessi.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA