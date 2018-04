CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOROMA Sorridono i contribuenti del Nordest, mentre i più tartassanti dall'addizionale Irpef sono i laziali, che si ritrovano in testa alla classifica nazionale per il pagamento dell'imposta: sia chi ha un reddito imponibile di 36.000 euro annui (848,80 euro), sia chi possiede entrate dichiarate superiori ai 100.000 euro (5.100 euro). Il prelievo è, invece, più dolce nel Friuli Venezia Giulia, regione d'Italia con le addizionali Irpef più basse (363 e 1.969 euro, considerate le due soglie reddituali) e in Veneto (442 e 2.048, alla...