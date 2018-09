IL RAPPORTO ROMA Non solo il taglio delle stime di crescita, ma anche il suggerimento

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOROMA Non solo il taglio delle stime di crescita, ma anche il suggerimento a evitare di «disfare» la legge Fornero sulle pensioni. Non è tenero con l'Italia il rapporto dell'Ocse con le previsioni intermedie. E non lo è nemmeno la reazione del governo che, di fatto, dice all'Ocse di non impicciarsi delle scelte di politica interne. È il vicepremier Luigi Di Maio, dalla Cina dove si trova in missione, a dare fuoco alle polveri. Più che sui numeri - rispetto all'ultima previsione di maggio l'Ocse abbassa la crescita del Pil...