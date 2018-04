CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAPPORTOBELLUNO Esplode il disagio adolescenziale in provincia. Ragazzini depressi, che accedono al pronto soccorso con polsi tagliati in momenti di autolesionismo, in coma etilico, drogati, sul punto di morte perché hanno tentato il suicidio. Il primo approccio alle droghe a 16 anni, la prima sigaretta e le prime bevute a 13. Si abbassa l'età media in cui nascono le dipendenze e si alzano i numeri dei ragazzi inseriti in comunità terapeutiche, mentre i dati dei suicidi restano quasi il doppio rispetto alla media veneta. I numeri forniti...