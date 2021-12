IL RAFFRONTO

PORDENONE/UDINE Non ci sono solo le macro-differenze, quelle che riguardano la vita e la libertà di tutti. L'aspetto più lampante dell'effetto dei vaccini è certamente l'enorme distanza tra le restrizioni dell'autunno 2020 confrontate con la libertà - seppur condizionata dei tempi attuali. E fino a qui ci siamo, se ne accorgono tutti. C'è però anche un altro aspetto, che non si riesce a tastare con mano fino a quando non se ne sente il bisogno. Ed è la vita (e il lavoro) all'interno degli ospedali, con conseguenze che si fanno sentire sulla salute di tutte le persone.

Già da novembre 2020, infatti, le attività dei poli medici del Friuli Venezia Giulia erano state ridotte al minimo. A picchiare duro c'era la seconda ondata, a difenderci praticamente niente se non le mascherine. Non ci si poteva già più operare se non d'urgenza, mancavano i posti per le degenze normali, erano saltate le visite, chiusi gli ambulatori. Oggi invece, con l'esatta metà dei ricoveri Covid (sia in Intensiva che in Area medica) rispetto a dodici mesi fa, sono stati necessari solamente alcuni aggiustamenti - in alcuni casi pesanti, come a Trieste - ma il sistema non è saltato.

L'ANNO SCORSO

Già a novembre del 2020 in ambito AsFo la Regione era stata costretta a ridurre a cinque le sedute operatorie di Pordenone e a sospendere quelle di Spilimbergo, mentre a San Vito diventava attiva una sala operatoria ed era in via di individuazione un albergo sanitario. Era stata aperta la Rsa Covid di Sacile, ma già se ne cercava un'altra. Sarebbe stata quella di Maniago. In AsuFc (Udine) era scattata la chiusura temporanea dei punti di primo intervento di Gemona e Cividale, riconvertito l'ospedale di Palmanova in struttura Covid con 57 persone ricoverate. Si stava lavorando per portare la capienza a oltre un centinaio di posti letto, così da destinare gli ospedali di Gorizia a Monfalcone ai pazienti affetti da altre patologie. Era stato riconvertito l'ospedale di Gemona per ottenere altri 37 posti letto; A San Daniele era stata registrata una positività ed erano stati chiusi i due reparti di medicina nonché sospesa l'attività operatoria, ad eccezione delle urgenze e degli interventi traumatologici. Si sarebbe poi arrivati allo stop totale della chirurgia non urgente con la terza ondata.

SITUAZIONE OGGI

Adesso c'è il vaccino, i ricoveri sono la metà anche in presenza di un contagio tutto sommato simile. L'effetto si vede e non a caso il Fvg non sta andando in zona arancione. Certo, lo stress in corsia è sempre elevato, ma la situazione non è minimamente paragonabile rispetto a quella del 2020. Sono state necessarie alcune riorganizzazioni per rintracciare nuovi letti Covid e sono rispuntate anche le strutture intermedie. La situazione più critica è stata vissuta a Trieste, dove si è stati costretti a sospendere la day surgery e la chirurgia non urgente, oltre ad altre attività ambulatoriali. Stop anche alle terapie iperbariche, con notevoli disagi per i pazienti. Ma si è trattato di far fronte alla peggiore diffusione del contagio di tutta la regione, una situazione favorita anche dall'alta percentuale di no vax e dalle continue manifestazioni contro il Green pass. Nel complesso nel resto del Friuli Venezia Giulia gli ospedali hanno retto l'urto della quarta ondata e ora si preparano a veder finalmente calare contagi e ricoveri. Per poi riprendere il lavoro parzialmente interrotto, come ad esempio quello relativo al recupero dei tempi di attesa per le visite programmate.

