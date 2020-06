IL RACCONTO

VO' Suona l'ultima campanella, anche se soltanto virtuale, per gli alunni dell'istituto comprensivo di Lozzo Atestino, di cui fanno parte anche le scuole di Vo'. Ieri per loro, che sono stati i primi in Italia ad avviare la didattica a distanza già il 27 febbraio, dopo che Vo' era diventato zona rossa, è stata una lunga giornata di festeggiamenti. Perché hanno continuato a essere una scuola inclusiva e all'avanguardia nonostante tutto. Uno dei riti dell'ultimo giorno di scuola è il conto alla rovescia che scandisce i secondi che mancano alle vacanze fatte di svago, libertà e giochi con gli amici. Ieri invece per i circa 600 alunni dell'istituto (che comprende le scuole dell'infanzia, elementari e medie di Lozzo, Cinto e Vo') non c'era alcuna fretta di allontanarsi dai tablet e dai computer che in questi mesi sono stati strumenti essenziali per continuare le lezioni. Anzi la festa è andata avanti per l'intera giornata sulla piattaforma Microsoft Teams. L'istituto non si è fatto mancare nulla: saluti, chiusura di concorsi, progetti e attività e persino una recita online.

La mattinata è stata dedicata ai saluti: gli alunni e le loro famiglie hanno ringraziato gli insegnanti per il lavoro fatto in questi tre e mesi e mezzo. Ad alcuni è scesa pure una lacrimuccia. Quella finestra di incontro è stata anche l'occasione, per i genitori, di chiedere informazioni sul rientro a settembre. «È difficile parlare di rientro normale stando alle indicazioni attuali afferma il dirigente scolastico Alfonso D'Ambrosio . Comunque ho rassicurato i genitori sul fatto che stiamo lavorando alla ripartenza. I Comuni di Cinto e Lozzo hanno già messo a disposizione altri locali in cui eventualmente fare lezione in modo da garantire il distanziamento sociale, mentre per Vo' non è necessario visto il numero di aule. Con gli insegnanti continueremo a lavorare fino a fine giugno e anche inizio luglio per organizzare il rientro». «La Regione prenda a modello la scuola primaria di Vo' per organizzare buoni prassi per la ripartenza» è l'esortazione lanciata dalla consigliera regionale Cristina Guarda che mercoledì ha fatto visita alla scuola euganea.

I PROSSIMI MESI

Nei tre paesi collinari iniziano quindi le vacanze ma la scuola non si ferma: alcuni insegnanti, su base volontaria, si sono impegnati a mantenere i contatti con le loro classi anche durante i mesi estivi, attraverso le piattaforme digitali. Non con la cadenza di prima, ma ogni tanto, giusto per ricordare che la scuola non è fatta di banchi ma di relazioni. Alcuni docenti si sono anche resi disponibili a partecipare ai centri estivi organizzati dei tre paesi come volontari, in modo da toccare con mano le problematiche delle attività in presenza. La festa è ripresa nel pomeriggio, quando i ragazzi delle medie hanno salutato i compagni di una scuola di New York, anche loro alle prese con l'epidemia di Covid-19. Poi è andato in scena lo spettacolo dei bambini di seconda elementare di Fontanafredda: alla noia, impersonata da un maestro che si lamentava per il quadrimestre vuoto, hanno risposto che di cose ne hanno imparate tante lo stesso.

LA MUSICA

Alle 19.30 è scoccata l'ora della musica: sulla piattaforma sono stati trasmessi i video musicali dell'inno di Mameli e di Nel blu dipinto di blu di Modugno, interpretate dagli alunni e regalate anche ai nonni della casa di riposo di Lozzo. Un fine anno intenso, che proseguirà oggi con l'ultima lezione di hip hop. «Rimane però un po' di amarezza commenta il dirigente scolastico perché nelle ultime due settimane si poteva sperimentare la riapertura in alcune scuole-campione, tra cui la nostra, in modo da capire come sarà a settembre».

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA