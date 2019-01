CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RACCONTOVENEZIA «All'inizio credevo stesse scherzando. Era un bambino, poco più». Invece quel capobanda in miniatura non ha aspettato un attimo a colpirlo in pieno volto con un tirapugni. «Ci hanno colti di sorpresa, non credevamo che quel gruppetto di ragazzini potesse arrivare a quel punto». Il ventenne aggredito domenica sera sotto casa, a San Polo, ha il viso gonfio per un pugno che non si sarebbe mai aspettato. E se il giovane è ancora incredulo, suo padre è decisamente arrabbiato. «Non si è più sicuri nemmeno sotto casa -...