IL RACCONTO

UDINE Anno nuovo, vita nuova. Questo è l'auspicio di tutti il 31 dicembre, tra preparativi per feste, cenoni e fuochi d'artificio. Quest'anno non è stato così. Non lo è stato al Pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia dove abiti luccicanti, trombette e bottiglie pronte a essere stappate sono solo un ricordo. Qui, nella notte di San Silvestro di un funesto 2020, brillantini e bollicine lasciano il posto a mascherine e visiere, cravatte e papillon diventano tute anticontagio. Nessun brindisi e nessuno scambio di auguri, solamente sirene di ambulanze che arrivano, scaricano pazienti. In una delle infinite giornate di questi operatori per cui Natale e Capodanno sono solo e semplicemente un venerdì e un giovedì. È il covid a programmare il loro calendario, non certo le festività. Nel primo pomeriggio c'erano oltre 50 pazienti, «ma in una giornata ne arrivano in tutto anche 140 spiega il direttore del Ps, Mario Calci - e si ricomincia a vedere i pazienti che attendono molte ore prima di essere ricoverati, anche 12 ore e non è malissimo. L'organizzazione non è facile cerca di far capire - Dobbiamo esaminare anche i casi sospetti di Covid che non vanno messi con i Covid certi. Il nostro problema è anche la gestione degli spazi per evitare il contatto tra pazienti, con personale che manca».

LE NOTTI

E qui tutti corrono senza sosta «e le notti sono devastanti», dice Calci mentre si avvicina alla dottoressa Carla Milocco. «Non c'è posto - dice lei con lo sguardo sconsolato abbiamo la gente da medicina e segna alcuni pazienti che dovrebbero essere trasferiti in reparto, ma quello è pieno e stanno lì in Pronto soccorso, in attesa -. Questo è un grande problema. Mi preoccupa. Oggi è il 31 e la situazione è questa. Non cosa succederà domani. La terapia intensiva è satura, anche la semintensiva, già la scorsa notte erano tutte piene. Siamo preoccupati. Siamo stanche e si prospettano ancora mesi di lavoro. Ieri l'altro ho smontato dalla mia ottava notte in un mese. Certo precisa qui in Pronto soccorso è un problema cronico, ma siamo lo zoccolo duro. Io lavoro qui da 12 anni e la vita del Pronto soccorso non è una vita semplice. Siamo in 26 anziché 33». «Ci sono 5 persone esentate dalle notti aggiunge Calci -. Si consideri che servono 4 persone per notte». «Non so da quanto tempo non dormo racconta Milocco -, il ritmo sonno veglia è andato a farsi benedire. Io ho scelto da tanti anni di rimanere qua, ma adesso è tanto di più. Siamo spremuti perché non ci fermiamo da febbraio. Quest'estate siamo riusciti a garantire due settimane di ferie, ma non sono tante. Adesso siamo stanchi. Vediamo cosa succederà con i vaccini». Nel frattempo arriva Luigi, infermiere. Facile riconoscerlo: il suo nome è scritto bello grande a pennarello sulla tuta e pure sulla visiera, quella barriera che ormai li contraddistingue. Luigi è arrivato dal Sud 6 anni fa: «Siamo qua sempre, ma non c'è solo il lavoro c'è una famiglia dietro» dice. Già, perché prima di indossare un camice, sono persone, con una famiglia e una vita. Una vita che gli è stata letteralmente stravolta. «Siamo io, mia moglie e mia figlia che è nata lo scorso anno. Per fortuna c'è il nido aziendale che anche in questo periodo è aperto, ma bisogna ricordarsi che a casa abbiamo una famiglia. La nostra professione è bella, la passione non è mai venuta a mancare a nessuno di noi». E tra un letto e l'altro deve trovare anche il tempo di avviare una giovane infermiera, appena arrivata. Fa anche quello con impegno «perché tra due settimane verrà lanciata nel mare in tempesta». Mentre ricorda il Capodanno 2019, «era nata la bimba a maggio e siamo stati a casa a guardare i fuochi d'artificio dal balcone. Quest'anno arriverò a casa alle 22 e domani notte di nuovo qua. Non ci siamo mai tirati indietro». E va verso una paziente: «Ora signora facciamo il tampone» e il suo 31 dicembre continua così fino alla sera. Catia Tavano, l'instancabile coordinatrice infermieristica, invece, sta per terminare il suo turno. «Quando arrivi a casa devi farti forza. Io ho un bambino piccolo e devo dedicarmi anche a lui. Non è semplice». Anche per lei nessun brindisi di mezzanotte. «Domani mattina sono di nuovo qui». È qui, sempre presente, dalla prima ondata. «È pesante, siamo stanchi. Stiamo lavorando in modo intenso e con personale ridotto anche perché molti operatori si sono infettati. Stare tutto il turno di lavoro con la tuta è estenuante, se si riesce si fa una pausa a metà turno, ma nelle scorse settimane neanche quello per il grande afflusso di pazienti Covid». Ma lei e tanti altri sono sempre e ancora qui, «tutti disponibili e flessibili».

Lisa Zancaner

