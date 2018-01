CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RACCONTOROVIGO «Ho sentito le urla della donna che abita al piano di sotto, mi sono subito alzato dal letto e, in pigiama, mi sono precipitato fuori dal mio appartamento. Appena ho aperto la porta, una nuvola di fumo nero stava salendo dalle scale. Il fumo e la fuliggine avevano già invaso buona parte del pianerottolo».EROE IN PIGIAMAA raccontare quegli attimi di paura per l'incendio che, l'altra notte, ha distrutto un appartamento e costretto all'evacuazione l'intero palazzo al civico 70 di corso del Popolo è Riccardo Brazzorotto, 45...