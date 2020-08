IL RACCONTO

ODERZO Sono stati fra i primi in Veneto ad utilizzare il nuovo servizio per fare senza prenotazione il tampone del Covid-19. Una famigliola di 5 persone, mamma, papà e tre bimbi di 9, 4 e 3 anni, rientrati da una vacanza in Croazia che sabato mattina, nonostante il Ferragosto, alle 6.40 erano già in fila nei locali della guardia medica, nell'edificio della portineria dell'ospedale opitergino. In coda, prima di loro, 15 persone. Nel giro di una ventina di minuti le persone in attesa sono diventate una cinquantina. Con due volontari della Croce Rossa a rilevare la temperatura e a distribuire il gel igienizzante. «Personale gentilissimo racconta la signora Lucia -. I risultati arriveranno nel giro di tre giorni. Abbiamo voluto rispettare le regole, tutelare la salute nostra e del prossimo ma vi assicuro che è stata molto dura, ci siamo fatti un fegato così».

La famiglia è partita per la Croazia lunedì 10 ed è rientrata giovedì 13. Il programma prevedeva il ritorno il venerdì ma saputo della nuova ordinanza regionale hanno deciso di anticipare. «E dire evidenzia la donna - che prima di partire mi ero informata per sapere se dovevamo fare il tampone al rientro. Mi è stato risposto che, siccome io sono casalinga e mio marito operaio, non avevamo bisogno né di fare il tampone né di stare in quarantena. Sicuri delle informazioni ricevute siamo partiti. Siamo andati a Matulji (che si trova in Istria, sotto Abbazia a metà strada circa verso Pola ndr). Quando siamo arrivati in Croazia abbiamo riscontrato sin da subito che le persone vanno tranquillamente in giro senza mascherine, anche nei bar, nei ristoranti. Non ci sono le norme che usiamo noi in Italia. Per evitare qualsiasi tipo di contatto siamo rimasti nel nostro appartamento, in spiaggia ci mettevamo le mascherine. Al rientro, la sera stessa dell'arrivo, cioè giovedì, ho contattato la pediatra e ho chiesto se mi poteva fare le impegnative per fare il tampone ai bambini. Ho provato subito a chiamare il centro Covid di Oderzo ma dicevano che l'orario era terminato e avrei dovuto richiamare da venerdì mattina alle 8.30. Da lì decine di chiamate e infine un appuntamento troppo in là nel tempo, e solo per i bambini, il 28 agosto. Per fortuna è stata emessa l'ordinanza alla fine della giornata di telefonate, altrimenti non so se, pur con tutta la buona volontà, ce l'avremmo fatta.

Annalisa Fregonese

