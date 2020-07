IL RACCONTO

JESOLO «Non c'è stata alcuna spedizione punitiva, quei ragazzi si sono difesi e hanno difeso chi si trovava in piazza Milano in quel momento». Le parole sono pronunciate in modo chiaro e sicuro. Del resto a parlare è uno dei testimoni del pestaggio avvenuto mercoledì notte in piazza Milano ai danni di un 38enne tunisino. Si tratta di uno jesolano, uscito in compagnia con alcuni amici e diventato involontariamente uno dei principali spettatori di quanto accaduto, trovandosi per caso nel bar dove è avvenuto il parapiglia e la successiva aggressione. Per questo già nella mattinata di giovedì è stato ascoltato dai carabinieri ai quai ha ricostruito quanto accaduto e quanto ha visto. «Il tunisino racconta il cittadino jesolano è arrivato di fronte al bar dopo le 2, a bordo della sua auto, una mini che inizialmente ha parcheggiato di fronte al bar, oltretutto centrando dei bidoni. Sembrava fuori di sé: urlava e inveiva contro chiunque, senza alcuna ragione». Una situazione che secondo il racconto del giovane jesolano sarebbe durante per diversi minuti, oltretutto peggiorando ulteriormente.

«CHIUSI NEL BAR»

«All'improvviso ha preso il cric in dotazione alla sua auto continua a parlare il testimone e ha danneggiato da solo il lunotto e un finestrino della sua automobile. Chi era presente gli diceva di fermarsi, di calmarsi e di andarsene. Lui però era fuori da ogni controllo, non ascoltava nessuno e non poteva essere gestito in alcun modo. Avevamo paura, ci siamo chiusi dentro il bar». Solo dopo diversi minuti il magrebino, sempre in base a quanto è stato raccontato, è salito in auto. Apparentemente per andarsene. Ma passati alcuni minuti ha fatto ritorno di fronte al locale. «Tutti pensavamo che se ne fosse andato - prosegue ancora il testimone nella realtà ha acceso l'auto per spostarla di pochi metri: di fatto ha solo parcheggiato l'auto in un parcheggio che si trova nelle vicinanze, tanto da ritornare a piedi di fronte al locale».

IL TASER

«Questa volta - prosegue - tenendo in mano un taser, una sorta di pistola elettrica che ha anche attivato, o almeno così ci è sembrato dal rumore emesso, contro delle persone che si sono trovate loro malgrado a passare per la piazza. Tutti avevamo paura, di fronte agli inviti alla calma quella persona ha continuato ad inveire e minacciare tutti. Addirittura prendendosela con una ragazza». Allertate le forze dell'ordine, il tunisino avrebbe continuato ad importunare i presenti nell'area di piazza Milano. Ed è per questo che ad un certo punto è scattato il pestaggio. Violentissimo, con una scarica di calci e pugni, fino a quando il 38enne è stramazzato a terra svenuto.

SCENA AGGHIACCIANTE

Una scena agghiacciante, che ha segnato chi si trovava nella zona. «Il tunisino continua ad agire praticamente indisturbato continua il racconto il giovane jesolano quei ragazzi sono intervenuti per farlo smettere, per difendersi e difendere chi si trovava nel locale e chi si trova a passare per la piazza. La reazione dei ragazzi è legata alla pericolosità dell'uomo, era completamente fuori controllo, inveiva contro chiunque. E soprattutto brandiva quel taser». Quanto accaduto mercoledì notte si è diffuso rapidamente in città, assieme a uno dei video che ha registrato il pestaggio, una scena brutale che ha turbato e indignato l'intera città. «Non voglio dare giudizi e nemmeno aggiungere ulteriori commenti conclude il testimone voglio solo dire che non si è trattato di una spedizione punitiva, ma solo di un tentativo di difesa, quella persona era pericolosa, ci minacciava e poco prima ci aveva lanciato contro delle bottiglie di vetro, passando poi per il cric e la pistola elettrica». (g.bab.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA