IL RACCONTOGENOVA Alle dieci di sera le salme allineate nell'obitorio del San Martino sono ventitré. Sedici uomini, cinque donne, un bambino e una vittima ancora sconosciuta. «Ma ne aspettiamo più di trenta. Per chi deve dare loro un nome è una prova durissima», racconta la psicologa che da tutta la giornata accoglie i parenti. Morire dopo un volo di centro metri, tra le macerie del ponte di Brooklyn, come chiamano in città il cavalcavia Morandi, non rende semplice il riconoscimento. E in alcuni casi, raccontano i soccorritori, è stato...