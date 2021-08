Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL RACCONTOCESIOMAGGIORE «E' stata una cosa così improvvisa che non ci siamo neppure resi conto di cosa stava accadendo». Alessandro Amato era nel giardino della propria abitazione a Dorgnan. Sembrava un sabato sera come tanti. «Ad un certo punto abbiamo visto le nuvole avvicinarsi e ci siamo portati dentro casa. Dal cielo proveniva un rumore indefinibile, come se ci fosse qualcosa che batteva di continuo. Poi il tetto è partito. È...