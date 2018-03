Il questore: «Useremo la massima cautela»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTAPADOVA «Non deve diffondersi l'idea che noi spareremo a destra e a manca. Questo sia ben chiaro». Da ieri mattina, quando si è diffusa la notizia che anche i poliziotti di Padova saranno presto dotati delle pistole elettriche taser, il questore Paolo Fassari ripete questo concetto continuamente. «Ben venga la sperimentazione - commenta - ma non voglio che passi un messaggio sbagliato. I nostri agenti non sono e non saranno mai pericolosi». Questore, che comunicazioni avete ricevuto a riguardo? «Da Roma ci informeranno sulle...